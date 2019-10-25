В Канаде оценили «врезающий» НАТО Т-72

Канадские танкисты «врезающий» НАТО Т-72 назвали «лучшим выбором»

Советский танк Т-72 «грубее» и теснее немецких Leopard 1990-х годов, что никаким образом не влияет на возможности первого «врезать» второму, пишет «Российская газета».

«Низкий силуэт и большая 125-мм пушка Д-81ТМ позволяли ему хорошенько врезать НАТО», — приводит официальная газета российского правительства воспоминания канадского танкового специалиста, найденные на специализированном форуме CanadianGunNutz.

По его словам, «Т-72 поставлялся [в Канаду из Германии ] с отличным ручным электронасосом», вследствие чего, «учитывая, что многие дома в Европе отапливаются керосином», в случае прорыва к Ла-Маншу такие танки могли бы «кормиться с земли».

В качестве преимуществ Т-72 над Leopard называются, например, отсутствие необходимости частой замены обрезиненных катков (из-за повреждений резинового покрытия), шлемофон с ларингофоном, которым не мешает шум ветра, термодымовая аппаратура советского танка, позволяющая распылять дизельное топливо на горячий коллектор, и возможность быстрого запуска после годового простоя, в том числе в залитом водой состоянии.

«Через час он снова был на ходу, и это просто свело меня с ума. Я очень сомневаюсь, что Leopard того времени запустился бы так, как это сделал Т-72», — пишет автор.

Автор отмечает, что многие из канадских танкистов сочли Т-72 «лучшим выбором».

В октябре газета Die Welt написала, что перспективный российский танк Т-14 «Армата» со 125-миллиметровой пушкой по ряду показателей превосходит современный Leopard.

Несколько советских танков Т-54/55 и Т-72 попали из Германии в Канаду в середине 1990-х годов, где стали использоваться для испытаний перспективных снарядов и на учениях в качестве техники вероятного противника.