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Канадские танкисты «врезающий» НАТО Т-72 назвали «лучшим выбором» 

Lenta.ru + ещё 1 59 минут назад
В Канаде оценили «врезающий» НАТО Т-72
Фото: РИА Новости
Советский танк Т-72 «грубее» и теснее немецких Leopard 1990-х годов, что никаким образом не влияет на возможности первого «врезать» второму, пишет «Российская газета».
«Низкий силуэт и большая 125-мм пушка Д-81ТМ позволяли ему хорошенько врезать НАТО», — приводит официальная газета российского правительства воспоминания канадского танкового специалиста, найденные на специализированном форуме CanadianGunNutz.
По его словам, «Т-72 поставлялся [в Канаду из Германии] с отличным ручным электронасосом», вследствие чего, «учитывая, что многие дома в Европе отапливаются керосином», в случае прорыва к Ла-Маншу такие танки могли бы «кормиться с земли».
В качестве преимуществ Т-72 над Leopard называются, например, отсутствие необходимости частой замены обрезиненных катков (из-за повреждений резинового покрытия), шлемофон с ларингофоном, которым не мешает шум ветра, термодымовая аппаратура советского танка, позволяющая распылять дизельное топливо на горячий коллектор, и возможность быстрого запуска после годового простоя, в том числе в залитом водой состоянии.
«Через час он снова был на ходу, и это просто свело меня с ума. Я очень сомневаюсь, что Leopard того времени запустился бы так, как это сделал Т-72», — пишет автор.
Автор отмечает, что многие из канадских танкистов сочли Т-72 «лучшим выбором».
В октябре газета Die Welt написала, что перспективный российский танк Т-14 «Армата» со 125-миллиметровой пушкой по ряду показателей превосходит современный Leopard.
Несколько советских танков Т-54/55 и Т-72 попали из Германии в Канаду в середине 1990-х годов, где стали использоваться для испытаний перспективных снарядов и на учениях в качестве техники вероятного противника.
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Теги:
Армия , Оружие , Учения НАТО , Планы НАТО , Правительство РФ , НАТО , "Российская газета" , Die Welt , Германия , Канада
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