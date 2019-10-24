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США отработали удар по Калининграду 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Б-52 Военно-воздушных сил США отработал нанесение ударов по Калининграду, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.
По сведениям агентства, вчера вблизи Калининградской области — над международными водами Балтийского моря в воздушном пространстве Литвы и Эстонии — были зафиксированы полеты разведывательных самолетов ВВС США RC-135 и E-8 JSTARS.
После этого с американской авиабазы «Фэрфорд» в Великобритании вылетели два стратегических бомбардировщика Б-52.
Один из них совершил пролет вдоль границы Калининградской области с Литвой, а затем два часа совершал сходные с заходами на цель маневры в районе авиаполигона в литовском Казлу-Руде. Время от времени самолет приближался к границе России на расстояние 30 километров.
Второй Б-52 на протяжении часа летал в районе одного из полигонов на северо-востоке Эстонии, временами приближаясь к сухопутной границе РФ на расстояние 85 километров, к морской — 40 километров.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», главком ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригэн заявил о наличии плана по прорыву противовоздушной обороны Калининграда. Он не сообщил, в чем тот заключается, но упомянул, что будет применен в случае агрессии со стороны России, а ответ США на нее будет быстрым, всесторонним и эффективным.
Комментарии117
Армия , Видео , Войска , Оружие , Черное море , Крым наш , Граница с Крымом , Интерфакс , Калининград , Литва , США , Великобритания , Эстония
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