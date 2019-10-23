Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский B-52 сымитировал бомбардировку Крыма 

BFM.RU + ещё 4 34 минуты назад
США сымитировали бомбардировку Крыма
Фото: ТАСС
Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами». Об этом сообщается в пресс-релизе командования вооруженными силами США в Европе, передате РИА Новости.
По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.
Полет, как говорится в сообщении командования, продолжался 12 часов, в ходе него была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии.
Boeing B-52H Stratofortress производился в период с 1952 по 1962 год и создавался как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. На сегодняшний день он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.
Это не первый случай появления данных бомбардировщиков у российских границ. В марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, пара других бомбардировщиков облетела Калининградскую область. Из-за полетов B-52H российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с сожалением отмечал, что появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность. Минобороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
BFM.RU: последние новости
Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы СМИ: сирийская армия вошла в бывшую «столицу» ИГ Ракку СМИ: сирийская армия вошла в бывшую «столицу» ИГ Ракку Тема поставок Су-35 и Су-57 на встрече Путина и Эрдогана не обсуждалась Тема поставок Су-35 и Су-57 на встрече Путина и Эрдогана не обсуждалась
Комментарии2
Армия , Войска , Оружие , США , Дмитрий Песков , Министерство обороны , Boeing , Пентагон , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встрял в скандал»: куда Зеленский поведет Украину
«Встрял в скандал»: куда Зеленский поведет Украину72
Конец войне? Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Конец войне? Путин и Эрдоган договорились по Сирии29
Посол США на Украине сдал Трампа
Посол США на Украине сдал Трампа11
Елену Малышеву срочно госпитализировали
Елену Малышеву срочно госпитализировали90
Найден скелет человека, погибшего от ужасной казни
Найден скелет человека, погибшего от ужасной казни11
Видео
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
05:49
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
В мире
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
01:10
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
Общество
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
00:06
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
Политика
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
01:03
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
Происшествия Статьи
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
00:49
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
Происшествия Ближний Восток
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
03:54
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
Политика
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
00:38
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
Происшествия
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
00:41
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение