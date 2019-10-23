США сымитировали бомбардировку Крыма

Американский B-52 сымитировал бомбардировку Крыма

Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами». Об этом сообщается в пресс-релизе командования вооруженными силами США в Европе, передате РИА Новости.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.

Полет, как говорится в сообщении командования, продолжался 12 часов, в ходе него была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии.

Boeing B-52H Stratofortress производился в период с 1952 по 1962 год и создавался как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. На сегодняшний день он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.

Это не первый случай появления данных бомбардировщиков у российских границ. В марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, пара других бомбардировщиков облетела Калининградскую область. Из-за полетов B-52H российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители.