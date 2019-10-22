Шойгу заявил о побеге до 500 человек из лагерей в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Сирии был период, когда охрану с части лагерей беженцев сняли, в результате чего, по оценкам российской стороны, сбежали до 500 человек, в том числе террористы. «Был период более двух суток когда охрана с части лагерей была снята, и в результате часть, по нашим оценкам, до 500 тех, кто находился в этих лагерях — я не буду однозначно, что все эти люди являются террористами — проще говоря, сбежали», — цитирует его Интерфакс. Также министр заявил, что российская сторона настойчиво требует, чтобы охрана тюрем для террористов и лагерей беженцев в Заевфратье была сохранена. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Турции и курдских подразделений не допустить побега террористов ИГ* из заключения. * «Исламское государство» ( ИГ ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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