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Шойгу заявил о побеге до 500 человек из лагерей в Сирии 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Шойгу заявил о побеге до 500 человек из лагерей в Сирии
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Сирии был период, когда охрану с части лагерей беженцев сняли, в результате чего, по оценкам российской стороны, сбежали до 500 человек, в том числе террористы.
«Был период более двух суток когда охрана с части лагерей была снята, и в результате часть, по нашим оценкам, до 500 тех, кто находился в этих лагерях — я не буду однозначно, что все эти люди являются террористами — проще говоря, сбежали», — цитирует его Интерфакс.
Также министр заявил, что российская сторона настойчиво требует, чтобы охрана тюрем для террористов и лагерей беженцев в Заевфратье была сохранена.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Турции и курдских подразделений не допустить побега террористов ИГ* из заключения.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Армия , Сергей Шойгу , Дональд Трамп , Исламское государство , Интерфакс , Сирия
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