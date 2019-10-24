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Россия отправит в Сирию больше военной техники 

Lenta.ru + ещё 13 43 минуты назад
Россия отправит в Сирию больше военной техники
Фото: РИА Новости
Россия может направить в Сирию еще один пехотный батальон, а также собирается перебросить туда дополнительную легкую бронетехнику. Таким образом планируется усилить российскую военную полицию, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.
Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания. Личного состава военной полиции пока достаточно для патрулирования, но, по его словам, «ничто не мешает при необходимости выслать в Сирию еще один батальон». О планирующемся усилении рассказал ранее министр обороны России Сергей Шойгу.
Ранее в сети появилось видео передвижения колонны военных вдоль сирийско-турецкой границы. На кадрах видно, как машина с российским флагом перемещается по улицам сирийского города.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.
О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» было объявлено 9 октября. Власти США отказались помогать курдам, долгое время пользовавшимся поддержкой Вашингтона, и объявили о выводе армии с севера Сирии.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , Политика , Сергей Шойгу , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , Министерство обороны , Исламское государство , Ведомости , Сирия
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