Россия объявила об окончании турецкой операции в Сирии

По словам главы внешнеполитического ведомства, теперь все будет зависеть от отвода курдских вооруженных формирований.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его стране не нужны чужие территории. Он ожидает, что начиная с 23 октября все курдские силы в этой стране будут находиться за пределами 30-километровой зоны от турецкой границы.

До этого Путин подчеркнул, что ситуация «на земле» в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Он добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия, а проблему севера Сирии, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары.

В Сирии с 9 октября проводилась военная операция Турции, целью которой Анкара была борьба с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.