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Курды отошли от границ с Турцией 

Lenta.ru + ещё 86 26 минут назад
Курды отошли от границ с Турцией
Фото: Reuters
Курдские формирования начали отходить от приграничных с Турцией районов. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает «Интерфакс».
По словам дипломата, Москва с удовлетворением отмечает, что достигнутые в Сочи договоренности с Турцией выполняются, в частности, начался отвод курдских формирований.
Ранее сообщалось, что для усиления российской военной полиции в Сирии в регион дополнительно направят два батальона. В общей сложности в Сирию отправятся 276 военных полицейских и 33 единицы военной техники.
22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, за 150 часов отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится установленная Турцией зона безопасности.
Операция «Источник мира» проводилась с 9 октября и была направлена против курдов, которых Анкара причисляет к боевикам, и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В то же время турецкие власти заявили о готовности возобновить ее в случае необходимости.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Политика , Безопасность , Новости и события Востока , Сергей Вершинин , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Исламское государство , Интерфакс , Москва , Сирия , Сочи , Турция
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