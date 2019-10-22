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Россия за сутки зафиксировала 17 нарушений перемирия в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Россия зафиксировала 17 нарушений перемирия в Сирии
Фото: РИА Новости
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — шесть, Алеппо — четыре, Латакия — пять, Хама — два. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама — семь, Алеппо — два, Идлиб — один, Латакия — один", — говорится в документе.
Добавляется, что гуманитарных акций в течение суток не проводилось.
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Армия , Министерство обороны , Сирия , Турция
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