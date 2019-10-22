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В Южной Кореи заявили о появлении российского самолета в зоне опознавания ПВО 

Rambler News Service + ещё 1 41 минуту назад
В Сеуле заметили российский самолет над Восточным морем
Фото: РИА Новости
Военный самолет России нарушил так называемую зону идентификации ПВО Южной Кореи, которую та установила в одностороннем порядке над Восточным морем. Об этом говорится в публикации агентства «Рёнхап» со ссылкой на заявление представителя Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.
«Самолет вошел в Корейскую опознавательную зону ПВО (KADIZ) без предварительного предупреждения. На перехват были направлены истребители F-15K (Ф-15К), вынудив его изменить курс», — говорится в сообщении агентства.
Министерство обороны России пока не прокомментировало это заявление. Это уже не первое подобное обвинение со стороны Южной Кореи. Так, в конце июля Южная Корея обвинила российские военные самолеты в том, что они якобы нарушили ее воздушное пространство над Восточным морем. Об этом сообщало агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление на заявление Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики.
В Минобороны, в свою очередь, обвиняли южнокорейских летчиков в непрофессионализме, отметив, что маршрут самолетов российских Ту-95МС, которых обвинили во вторжении, проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи. Позднее военному атташе республики в России была вручена нота, о чем сообщал ТАСС со ссылкой на командующего дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
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Армия , Азия , Войска , Катастрофы , Оружие , Сергей Кобылаш , Министерство обороны , Комитет начальников штабов , ИТАР-ТАСС , Южная Корея
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