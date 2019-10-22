Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродром Табка, на котором ранее находилась американская военная база. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает ТАСС

Охрану аэродрома обеспечивает сирийская правительственная армия и ее союзники. По словам командира подразделения, взявшего на себя эту задачу, в 2014 году аэродром захватили боевики «Исламского государства» ( ИГ , запрещена в России), а в 2017 он перешел под контроль оппозиционных «Демократических сил Сирии» (ДСС), после чего там появилась база США

«Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем», — приводит агентство слова сирийского офицера.

20 октября российские журналисты вместе с военными вошли на покинутую американцами базу США под Манбиджем. По их рассказам, отход американских военных больше напоминал бегство: слишком много разнообразных вещей было оставлено позади.

Ранее 20 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон перебросит в западный Ирак около тысячи солдат из Сирии. По словам министра, переброска войск осуществляется самолетами по воздуху, а также по земле — конвоями. Весь процесс передислокации займет несколько недель.