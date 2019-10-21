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Пара российских Ту-160 приземлится в ЮАР 

Российская Газета + ещё 10 47 минут назад
Российские Ту-160 приземлятся в ЮАР
Фото: РИА Новости
Власти Южноафриканской Республики сообщили, что во вторник, 22 октября, на авиабазу "Ватерклуф" в предместье столицы ЮАР приземлятся два российских стратегических ракетоносца Ту-160. В небе над Преторией их встретит почетный эскорт из истребителей местных ВВС Gripen и Hawk.
Сообщается также, что вместе с нашими воздушными "стратегами" в африканскую страну прилетят военно-транспортные Ан-124 "Руслан" и Ил-76. По всей видимости, на их борту находится инженерно-технический персонал, а также аппаратура, необходимая для обслуживания ракетоносцев в дальней командировке.
В сообщении Национальных силы обороны ЮАР говорится, что российская авиагруппа посещает республику в рамках соглашения между министерствами обороны двух стран от 14 июня 1995 года. Кроме того, сказано, что Москва и Претория имеют прочные исторические связи с момента установления дипломатических отношений с февраля 1992-го.
В Минобороны РФ эту информацию не комментируют. Однако ранее наше военное ведомство сообщало, что такой перелет действительно планируется для, цитируем, "развития двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР". Кроме того, военные считают, что эта миссия "будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран". Всесторонние дружественные отношения России и Южноафриканской Республики, по оценке нашего минобороны, строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания.
Напомним, что стратегические ракетоносцы Ту-60, еще известные как "Белый лебедь", ранее неоднократно летали в Южную Америку. В прошлом году их экипажи провели в Венесуэле учения совместно с истребителями военно-воздушных сил Боливарианской республики. Российский "туполев" — крупнейший в мире боевой самолет. Его вес может достигать 275 тонн, а максимальная скорость — 1800 километров в час. "Белый лебедь" способен провести в небе целые сутки и на ходу дозаправляться топливом от воздушного танкера Ил-78. Основным вооружением самолета являются высокоточные крылатые ракеты Х-101.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Оружие , Министерство обороны , Претория , ЮАР
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