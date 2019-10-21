Минобороны опровергло инцидент с «Калибрами»

Информация о пуске крылатых ракет «Калибр» не с первого раза на учениях «Гром-2019» не соответствует действительности, заявили в Минобороны

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, на учениях в присутствии президента Владимира Путина якобы произошел инцидент с тестированием новых систем подготовки «Калибров» к запуску — их удалось запустить не с первой попытки.

Информация появилась вскоре после того, как газета «Ведомости» сообщила о том, что одна из двух МЮР не вышла из шахты подлодки «Рязань» на учениях «Гром-2019». В Минобороны объяснили, что запуск второй МБР был отменен после оценки состояния ракеты перед стартом.