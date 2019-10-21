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Минобороны опровергло инцидент с «Калибрами» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Минобороны опровергло инцидент с «Калибрами»
Фото: ТАСС
Информация о пуске крылатых ракет «Калибр» не с первого раза на учениях «Гром-2019» не соответствует действительности, заявили в Минобороны.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, на учениях в присутствии президента Владимира Путина якобы произошел инцидент с тестированием новых систем подготовки «Калибров» к запуску — их удалось запустить не с первой попытки.
Информация появилась вскоре после того, как газета «Ведомости» сообщила о том, что одна из двух МЮР не вышла из шахты подлодки «Рязань» на учениях «Гром-2019». В Минобороны объяснили, что запуск второй МБР был отменен после оценки состояния ракеты перед стартом.
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Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , Ведомости , РБК
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