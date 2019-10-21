На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент

В ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент России Владимир Путин , не удалось запустить ракеты «Калибр» с первого раза. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

На учениях тестировались системы, позволяющие сократить время подготовки ракет «Калибр» к запуску с трех часов до 15 минут, в частности, система управления и система введения полетного задания.

Запуски «Калибров» производились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск», однако с первой попытки ракеты не ушли.

Пришлось задействовать резервные системы запуска.

Ранее в понедельник, 21 октября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщила, что в ходе учений «Гром-2019» был осуществлен лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты с атомного подводного крейсера К-44 «Рязань» вместо анонсированных двух.

Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, и подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой. Минобороны сообщения о нештатной ситуации опровергло.

Пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» состоялись 17 октября. В мероприятии были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 310 единиц боевой и специальной техники, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок.