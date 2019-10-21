США сохранят часть войск в Сирии

Небольшой военный контингент останется на северо-востоке страны для борьбы с ИГИЛ*.

Также глава Пентагона добавил, что решение о полном выводе американских войск из Сирии окончательно еще не принято.

Ранее о том, что США планируют оставить на северо-востоке страны небольшой военный контингент, со ссылкой на чиновника из администрации президента Дональда Трампа писала газета New York Times.

Выводить свои войска с территории Сирии, где Турция сейчас проводит операцию «Источник мира», США начали 7 октября. Спустя 6 дней глава Пентагона Эспер заявил, что в скором времени северо-восток страны покинут еще около 1 тысячи военных.

Операцию «Источник мира», направленную против курдских отрядов, Турция начала 9 октября. Позднее Вашингтон и Анкара договорились приостановить боевые действия на 120 часов, а также вывести курдские формирования из 30-километровой буферной зоны.

* ИГИЛ, «Исламское государство» — террористические организации, запрещены в РФ.