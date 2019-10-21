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В Литву прибыла тяжёлая американская военная техника 

RT на русском 45 минут назад
В Литву прибыла тяжёлая военная техника США
Фото: Reuters
В Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который дислоцируется на территории страны на полгода.
Представитель литовской армии по связям с общественностью, капитан Гинтаутас Цюнис сообщил BNS, что в Литву доставлены восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты Bradley. Техника прибыла из Польши.
«Это, прежде всего, весть для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы являемся странами, которые в случае кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами. Это также месседж и для России, о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания», — заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Отмечается, что военная техника будет задействована в учениях в Литве. Около 500 представителей сухопутных сил США пробудут в Литве до весны.
Ранее глава МИД Эстонии заявил о желании Таллина укрепить военное сотрудничество с Соединёнными Штатами.
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Армия , Войска , Раймундас Кароблис , МИД , НАТО , Литва
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