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Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром» 

RT на русском 58 минут назад
Минобороны объяснило пуск одной ракеты на учениях
Фото: РИА Новости
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, сообщили, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа», а не два.
В Минобороны подчеркнули, что «во время анонсирующего брифинга, проведённого для иностранных военных атташе, представителем Минобороны России было доведено максимальное количество пусков ракетных комплексов различных типов, которые могли быть задействованы на учении».
При этом окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления ВС России.
Ранее в Минобороны России опровергли информацию о нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром-2019».
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019». По его словам, ценность этих учений, во-первых, заключается в отрабатывании взаимодействия разных родов войск.
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Армия , Юрий Кнутов , Министерство обороны , Ведомости
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