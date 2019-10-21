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Минобороны опровергло данные о сбое на учениях «Гром-2019» 

RT на русском 1 час назад
Минобороны объяснило пуск одной ракеты на учениях
Фото: РИА Новости
Минобороны России опровергли информацию о нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром-2019».
«Информация, опубликованная газетой «Ведомости» о якобы «нештатной ситуации» в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», — заявили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что целью учения была проверка системы боевого управления ВС, а не способность провести пуски максимального количества ракет.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, сообщили, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа», а не два.
17 октября силы стратегического сдерживания произвели пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений «Гром-2019». В Минобороны отметили, что ход учений контролировал президент России Владимир Путин.
Также было опубликовано видео пуска крылатых ракет в рамках стратегических учений «Гром-2019».
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Комментарии
Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , Ведомости
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