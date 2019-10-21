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СМИ: Индия приступила к разработке гиперзвукового оружия 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Индия приступила к разработке гиперзвукового оружия
Фото: globallookpress.com
Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) приступила к разработке гиперзвукового оружия.
Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.
По словам источников, в ближайшее время начнёт работу аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования данных технологий.
«Система гиперзвукового оружия — одно из направлений современных технологий, которые мы серьёзно изучаем», — отметили собеседники.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России.
В октябре Пекин продемонстрировал новую баллистическую ракету DF-17, боевая часть которой, по словам китайских государственных СМИ, может развивать гиперзвуковую скорость.
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Армия , Оружие , Владимир Путин , Индия
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