На базе «Удава» создадут спортивное оружие

На базе нового российского пистолета «Удав» создадут спортивное оружие

"Пистолет калибра 9х19 миллиметров предназначен для практической стрельбы, он будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой", — говорится в релизе.

Гарантийный ресурс нового пистолета составит 25 тысяч выстрелов, его можно будет использовать при самой разной температуре, от минус 30 до плюс 50 градусов.

Новый спортивный пистолет разрабатывается в трех вариантах для трех дисциплин практической стрельбы: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный (у обоих по 18 патронов) и стандартный (22). Финальная конструкция каждого из трех вариантов будет уточняться по результатам предварительных испытаний, а также будет согласована с Федерацией практической стрельбы России.

Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. В минувшем сентябре разработка прошла опытную войсковую эксплуатацию.

В пистолете может использоваться полная номенклатура боеприпасов 9x21 миллиметров: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.