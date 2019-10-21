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На базе нового российского пистолета «Удав» создадут спортивное оружие 

РИА Новости 1 час назад
На базе «Удава» создадут спортивное оружие
Фото: РИА Новости
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения начал разработку нового спортивного пистолета "Аспид" на базе боевого комплекса "Удав", сообщает в понедельник пресс-служба "Ростеха", в который входит ЦНИИТочмаш.
"Пистолет калибра 9х19 миллиметров предназначен для практической стрельбы, он будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой", — говорится в релизе.
Гарантийный ресурс нового пистолета составит 25 тысяч выстрелов, его можно будет использовать при самой разной температуре, от минус 30 до плюс 50 градусов.
Новый спортивный пистолет разрабатывается в трех вариантах для трех дисциплин практической стрельбы: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный (у обоих по 18 патронов) и стандартный (22). Финальная конструкция каждого из трех вариантов будет уточняться по результатам предварительных испытаний, а также будет согласована с Федерацией практической стрельбы России.
Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. В минувшем сентябре разработка прошла опытную войсковую эксплуатацию.
В пистолете может использоваться полная номенклатура боеприпасов 9x21 миллиметров: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.
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Армия , Оружие , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ
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