США отказались от дискет в ядерном оружии

Стратегическая автоматизированная система управления ядерными силами США (SACCS) перестала использовать восьмидюймовые дискеты.

— Отказавшись от устаревших дискет, мы перешли на высокозащищенные твердотельные носители информации, — заявил Defence News командир 595-й стратегической эскадрильей связи ВВС США подполковник Джейсон Росси.

SACCS — система передачи данных — в частности, кодов запуска баллистических ракет, — из командных центров на стартовые позиции. Существует она с 60-х годов, а непосредственно пуском 450 ракет Minuteman III с авиабаз в Вайоминге, Монтане и Северной Дакоте управляют компьютеры величиной со шкаф с объемом оперативной памяти в 16 мегабайт и 100-мегабайтным жестким диском. Для начала 70-х годов прошлого века эта техника была суперсовременной, но сейчас выглядит как трогательный анахронизм.

SACCS передает данные не через глобальную сеть или оптоволокно, а по автономным медным кабелям, проложенным глубоко под землей.