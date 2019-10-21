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США отказались от дискет в ядерном оружии 

Российская Газета + ещё 1 52 минуты назад
США отказались от дискет в ядерном оружии
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Стратегическая автоматизированная система управления ядерными силами США (SACCS) перестала использовать восьмидюймовые дискеты.
— Отказавшись от устаревших дискет, мы перешли на высокозащищенные твердотельные носители информации, — заявил Defence News командир 595-й стратегической эскадрильей связи ВВС США подполковник Джейсон Росси.
SACCS — система передачи данных — в частности, кодов запуска баллистических ракет, — из командных центров на стартовые позиции. Существует она с 60-х годов, а непосредственно пуском 450 ракет Minuteman III с авиабаз в Вайоминге, Монтане и Северной Дакоте управляют компьютеры величиной со шкаф с объемом оперативной памяти в 16 мегабайт и 100-мегабайтным жестким диском. Для начала 70-х годов прошлого века эта техника была суперсовременной, но сейчас выглядит как трогательный анахронизм.
SACCS передает данные не через глобальную сеть или оптоволокно, а по автономным медным кабелям, проложенным глубоко под землей.
— Это самая старая IT-система в ВВС. Но возраст обеспечивает ей безопасность, — продолжил Росси. — Вы не можете взломать то, что не имеет IP-адреса. Это уникальная система: старая и очень-очень хорошая.
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Армия , Оружие , США
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