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НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей 

Российская Газета + ещё 1 55 минут назад
НАТО изменит методику учений из-за России
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
НАТО намерена изменить методику проведения маневров, чтобы подготовить свои силы к возможной войне с Россией. Речь идет о действиях войск в "условиях ограничения и воспрещения доступа и маневра" (anti-access/area denial, A2/AD), которые может создать РФ в случае начала прямого конфликта. Об этом говорится в проекте Научно-технической организации НАТО на 2019-2020 годы.
"Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", — цитирует RT выдержку из документа.
По словам авторов проекта, потенциальные трудности были выявлены в ходе многочисленных учений и симуляций, проведенных в основном в последние пять лет. В связи с этим они предлагают планировать все предстоящие операции с учетом боевых возможностей РФ в сфере A2/AD. Речь идет о создании повышенной опасности для расположения и перемещения сил противника в определенном районе при помощи различных ракетных комплексов и систем ПВО.
Впрочем, подобные заявления в НАТО звучат уже не первый раз. В 2016 году США обсуждали варианты действий альянса в случае войны в Европе, и тогда тоже упор делался на преодоление российских систем ограничения и воспрещения доступа и маневра. В 2017-м члены НАТО приняли решение укрепить оборонный потенциал альянса за счет самолетов, способных действовать в подобных условиях.
Американские специалисты неоднократно признавали, что российская система ПВО является "самой продвинутой и мощной в мире", а существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима к российским средствам радиоэлектронной борьбы.
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Армия , Войска
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