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В аэропорту Краснодара отразили атаку дронов 

Новая Кубань + ещё 4 1 час назад
В аэропорту Краснодара отразили атаку дронов
Фото: depositphotos.com
В аэропорту Краснодара протестировали комплекс противодействия гражданским беспилотникам "Атака — DBS", сообщили в пресс-службе "Ростеха". В ходе испытаний были имитированы атаки дронов с близких и дальних расстояний. В том числе и на экстремально низкой высоте — 30-40 метров от земли. В результате оборудование обнаружило БПЛА на дистанции 1,5 километра, идентифицировало его как несанкционированный объект и произвело блокировку канала связи и навигации. В итоге беспилотник не смог продолжить полет и вернулся на точку старта.
Комплекс разработан специалистами АО "НПП "Алмаз", который входит в структуру "Ростеха".
— Проведенные испытания подтвердили все заявленные характеристики. Благодаря используемым в нашем комплексе алгоритмам обнаружения БПЛА, система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов, — прокомментировал первый заместитель генерального директора АО "НПП "Алмаз" Михаил Апин.
"Атака — DBS" обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения — от 2 ГГц до 6 ГГц. Основой комплекса являются модули радиочастотного обнаружения и подавления.
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Комментарии
Армия , Оружие , Ростех , Краснодар
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