Трое американских военных погибли во время тренировки

Солдаты попали в аварию на боевой машине «Брэдли».

Трое американских военнослужащих погибли в ходе выполнения тренировочных заданий в военном гарнизоне Форт Стюарт в штате Джорджия. Солдаты входили в 1-ю боевую группу 1-й бронетанковой бригады. Они ехали на «Брэдли» и попали в аварию.

«Сегодня душераздирающий день для 3-й пехотной дивизии и всего сообщества аэродромов армии Форт-Стюарт-Хантер», — сказал генерал-майор Тони Агуто, командир 3-й пехотной дивизии. Еще трое военных получили ранения и травмы и уже госпитализированы, сообщает ABC.

В связи с инцидентом ведется расследование.