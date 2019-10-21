США по-тихому вывели своих солдат из Афганистана

США негласно уменьшили число своих военнослужащих в Афганистане . Это подтвердил на пресс-конференции в понедельник, 21 октября, командующий операцией НАТО «Решительная поддержка» генерал Остин Миллер, пишет The New York Times.

По его словам, численность американских войск в стране за последний год снизилась на 2 тысячи человек — примерно до 12 тысяч. Несколько источников газеты также указали, что, вероятно, эта цифра будет уменьшаться и далее, и в Афганистане останутся около 8,6 тысячи солдат США. При этом формального приказа о выводе войск не было, Вашингтон сокращает свое присутствие путем отказа от замены уезжающих на родину военных.

Сокращение произошло несмотря на отсутствие окончательного мирного договора с афганским движением «Талибан» (в России организация считается террористической и запрещена). The New York Times указывает, на переговорах с талибами вывод американских войск был козырной картой, а потому уменьшение присутствия снижает и возможности США для какой-либо будущей сделки.

В то же время сообщается, что договоренность о сокращении была подписана с афганским правительством, которое критиковало Вашингтон за переговоры с повстанцами. Подробности сделки не разглашаются.

Американская сторона в последние месяцы вела переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Однако в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что считает мертвыми переговоры с «Талибаном». Это произошло после теракта, устроенного движением в афганской столице — Кабуле.

До этого стало известно, что проект соглашения США и талибов подразумевал вывод американских войск из Афганистана в течение 135 дней после подписания документа.

«Решительная поддержка» — миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана. Она проводится c 1 января 2015 года. Американские военные же находятся в Афганистане с 2001 года, когда началась операция «Несокрушимая свобода», ставшая ответом на теракты 11 сентября.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах в стране находились у власти талибы, а после свержения в 2001-м они начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.