В Литву на полугодовые учения прибывает контингент ВС США

Гражданское население Литвы оповестили, что армейские колонны с военнослужащими Вооружённых сил (ВС) США проследуют 20 и 21 октября по автомобильным дорогам общего пользования к месту дислокации (недалеко от Вильнюса ).

По магистральным дорогам Литвы 20-21 октября будут двигаться колонны военной техники. Будьте осторожны, — цитирует ТАСС текст уведомления.

По сообщениям местных СМИ, порядка 80 единиц колёсной техники с военнослужащими США уже выдвинулись в район полигона Пабраде (восточная часть Литвы). Союзники в течение полугода планируют там участвовать в совместных с литовскими военными учениях.

Как писал News.ru, первые 200 военных из американского батальона, который дислоцируется в Пабраде, прибыли в столицу Литвы 14 октября. Ещё несколько десятков военнослужащих прибудут в декабре. Всего ожидается около 500 военных с 29 танками M1 Abrams и 21 БМП Bradley.