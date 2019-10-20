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В Литву на полугодовые учения прибывает контингент ВС США 

News.ru + ещё 1 8 часов назад
В Литву на полугодовые учения прибывает контингент ВС США
Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press
Гражданское население Литвы оповестили, что армейские колонны с военнослужащими Вооружённых сил (ВС) США проследуют 20 и 21 октября по автомобильным дорогам общего пользования к месту дислокации (недалеко от Вильнюса).
По магистральным дорогам Литвы 20-21 октября будут двигаться колонны военной техники. Будьте осторожны, — цитирует ТАСС текст уведомления.
По сообщениям местных СМИ, порядка 80 единиц колёсной техники с военнослужащими США уже выдвинулись в район полигона Пабраде (восточная часть Литвы). Союзники в течение полугода планируют там участвовать в совместных с литовскими военными учениях.
Как писал News.ru, первые 200 военных из американского батальона, который дислоцируется в Пабраде, прибыли в столицу Литвы 14 октября. Ещё несколько десятков военнослужащих прибудут в декабре. Всего ожидается около 500 военных с 29 танками M1 Abrams и 21 БМП Bradley.
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Армия , В мире , Оружие , Прибалтика , ИТАР-ТАСС , Литва , США
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