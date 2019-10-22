Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США перебрасывают танки в Литву 

ТК «Звезда» + ещё 11
США перебрасывают танки в Литву
Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press
На полигоне в Пабраде, расположенном всего в нескольких километрах от границы с Белоруссией, техника и больше 500 военнослужащих армии США останутся на полгода.
В Литву перебрасывают тяжелую технику для американских войск. На базу под Вильнюсом уже прибыли 8 танков Абрамс и больше 20 БМП Брэдли. Вскоре из Польши подвезут еще несколько десятков боевых машин.
На полигоне в Пабраде, расположенном всего в нескольких километрах от границы с Белоруссией, техника и больше 500 военнослужащих армии США останутся на полгода. Весною их задействуют в масштабных маневрах НАТО «Защитник-2020» на территории Польши и Прибалтики. Всего в них примет участие 37 тысяч человек, в том числе 20 тысяч американских.
Это крупнейшая за четверть века переброска вооруженных сил США в Европу. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал столь масштабные маневры неподалеку от западных рубежей России нагнетанием напряжения, но пообещал, что отреагирует наша страна на них спокойно.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
ТК «Звезда»: последние новости
Постпредство РФ при НАТО посоветовало Альянсу купить учебники вместо арктической формы Постпредство РФ при НАТО посоветовало Альянсу купить учебники вместо арктической формы Ракетоносцы Ту-160 совершат перелет в ЮАР Ракетоносцы Ту-160 совершат перелет в ЮАР В ЛНР рассказали о подготовке ВСУ к постановочным обстрелам В ЛНР рассказали о подготовке ВСУ к постановочным обстрелам
Комментарии
Армия , В мире , Оружие , Владимир Путин , НАТО , Литва , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Горбачев озвучил победителей в холодной войне129
Россия напомнила НАТО про Сталинград
Россия напомнила НАТО про Сталинград51
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга63
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском7
«Использовал»: Укупник вывел на чистую воду мужа Милявской
«Использовал»: Укупник вывел на чистую воду мужа Милявской
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение