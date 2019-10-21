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Индийские военные сообщили об обстреле боевиков в Кашмире 

РИА Новости + ещё 4 19 минут назад
Индийские военные убили десять солдат Пакистана
Фото: Reuters
От шести до десяти военнослужащих армии Пакистана уничтожены во время обстрела индийской артиллерией лагерей террористов, расположенных в пакистанской части спорного региона Кашмир, сообщил командующий сухопутными силами Индии генерал Бипин Рават.
"Согласно полученной нами информации, убиты от шести до десяти пакистанских солдат, также уничтожены три лагеря террористов. Такое же количество боевиков ликвидированы", — заявил Рават, слова которого приводит агентство ANI.
По словам военачальника, артобстрел был инициирован индийской стороной в ответ на "многочисленные нарушения" Исламабадом в текущем году режима прекращения огня в Кашмире и недавнюю массированную атаку по позициям индийской армии в этом же регионе.
"В случае если армия Пакистана и межведомственная разведка этой страны попытается повторить операцию по переброске в Индию террористов, наша армия готова дать столь же решительный отпор", — подчеркнул Рават.
Представители официального Исламабада пока никак не прокомментировали данные заявления.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
После недавнего решения центрального правительства Индии упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории, обстановка в этом и без того неспокойном индийском регионе ещё сильнее обострилась.
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Армия , Азия , Пакистан
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