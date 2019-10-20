В какую страну США перебросят военных из Сирии

Марк Эспер рассказал, куда отправят военных США, выведенных из Сирии

7 октября текущего года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США начали процесс вывода войск с северо-востока САР. 13 октября Эспер заявил, что Соединенные Штаты планируют вывод еще порядка одной тысячи военнослужащих из Сирии.

Министр обороны США подчеркнул, что американские военнослужащие продолжат кампанию против террористической группировки ИГИЛ ( "Исламское государство" , запрещена в России, чтобы помочь защищать Ирак.

По словам Эспера, число военных, перемещенных в Ирак, составит примерно одну тысячу. Прекращение огня на северо-востоке Сирии, как отметил Эспер, в целом, судя по всему, соблюдается, можно даже увидеть стабилизацию на линиях, сообщает РИА Новости.

Как заявил министр, ситуация может измениться.

9 октября текущего года Турецкая Республика заявила о проведении военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Цель — создание буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы. Согласно планам Анкары, туда могут свернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство SANA прокомментировало операцию, отметив, что это агрессия. Мировое сообщество осудило действия Турции.