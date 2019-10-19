Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российской армии передадут новые ударные вертолёты 

Ferra.ru 1 час назад
Российской армии передадут новые ударные вертолёты
Фото: РИА Новости
Стало известно, что Министерство обороны России получит до конца года восемь ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Они обладают боевой устойчивостью к воздействию средств поражения противника.
Четыре аппарата из восьми уже готовы к передаче. Об этом журналистам сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) «Прогресс». По его словам, вертолёты успешно прошли все испытания, военное представительство их уже приняло. Скоро аппараты передадут в эксплуатирующие организации.
Также собеседник отметил, что радиоэлектронное оборудование и вооружение «Аллигаторов» позволяет сократить время нахождения вертолётов в контакте с целью. Таким образом аппараты минимизируют потери.
Кроме того, журналисты узнали о поступлении на вооружение 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка тяжёлого вертолёта Ми-26. Он предназначен для решения задач в арктических условиях.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
Ferra.ru: последние новости
Летчики НАТО приготовились к ядерной войне Летчики НАТО приготовились к ядерной войне В новейшем американском истребителе США обнаружили неисправность тормозов В новейшем американском истребителе США обнаружили неисправность тормозов Американский истребитель подбил сам себя Американский истребитель подбил сам себя
Армия , Оружие , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири15
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану40
Москва может оставить Минск без кредита
Москва может оставить Минск без кредита28
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»92
Грузия обвинила Россию в провокации
Грузия обвинила Россию в провокации530
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение