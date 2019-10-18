Минобороны получило девять новых баллистических ракет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили в этом году девять баллистических ракет и девять пусковых установок грунтового базирования.

Девять новых баллистических ракет, девять пусковых установок грунтового базирования и 15 единиц средств обеспечения и связи поставили оборонные предприятия на вооружение российской армии в текущем году.

С соответствующим заявлением выступил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на едином дне военной приемки.

«Приняты девять баллистических ракет, девять пусковых установок грунтового базирования и 15 единиц средств обеспечения и связи», — отмечает он.