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Минобороны получило девять новых баллистических ракет 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили в этом году девять баллистических ракет и девять пусковых установок грунтового базирования.
Девять новых баллистических ракет, девять пусковых установок грунтового базирования и 15 единиц средств обеспечения и связи поставили оборонные предприятия на вооружение российской армии в текущем году.
С соответствующим заявлением выступил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на едином дне военной приемки.
«Приняты девять баллистических ракет, девять пусковых установок грунтового базирования и 15 единиц средств обеспечения и связи», — отмечает он.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что в боевой состав Ракетных войск стратегического назначения в этом году будет введено более 30 межконтинентальных баллистических ракет.
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Армия , Видео , Оружие , Алексей Криворучко , Министерство обороны , РВСН
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