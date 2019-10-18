Турция нанесла удар по гуманитарной колонне в Сирии

СМИ сообщили об авиаударе Турции по гуманитарной колонне в Сирии

Тринадцать мирных жителей погибли, еще 70 получили ранения из-за авиаудара турецких ВВС по гуманитарной колонне на северо-востоке Сирии , передает телеканал al-Mayadeen. По данным телеканала, гуманитарная колонна направлялась из населенного пункта Телль-Тамр в город Рас эль-Айн. Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана террористической группировки "Исламское государство" *. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года. * Террористическая организация, запрещенная в России

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