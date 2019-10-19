Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны назвало основную цель созданной по указу Путина военной компании 

РИА Новости + ещё 20 38 минут назад
Раскрыта цель созданной по указу Путина военной компании
Фото: РИА Новости
Военно-строительная компания (ВСК), созданная по указу президента Владимира Путина, призвана избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора. Об этом РБК рассказал заместитель министра обороны Тимур Иванов.
По его словам, у Военно-строительной компании не будет аналогов в стране по объему функций и задач, а также территориальному охвату деятельности.
Иванов добавил, что главная задача состоит в том, чтобы не допустить негативного влияния внешних факторов или недобросовестной конкуренции и защитить военную стройку от банкротства и ограничительных мер.
Замминистра уточнил, что Военно-строительная компания позволит довести до 60 процентов объем работ, выполняемых собственными силами. Завершить создание ВСК планируется в течение трех месяцев.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Армия , Политика , Строительство , Социальная защита населения в России , Тимур Иванов , Владимир Путин , Министерство обороны , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Европа устала от доминирования США в мире»
«Европа устала от доминирования США в мире»11
«Нас выставили»: Медведев усомнился в успехе G8
«Нас выставили»: Медведев усомнился в успехе G819
«Золотую судью» назвали символом судебной системы РФ
«Золотую судью» назвали символом судебной системы РФ16
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва66
Заявления Киева об агрессии России высмеяли в Сети
Заявления Киева об агрессии России высмеяли в Сети6
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
00:11
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
В мире Европа
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
05:53
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение