Раскрыта цель созданной по указу Путина военной компании

Военно-строительная компания (ВСК), созданная по указу президента Владимира Путина, призвана избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора. Об этом РБК рассказал заместитель министра обороны Тимур Иванов.
По его словам, у Военно-строительной компании не будет аналогов в стране по объему функций и задач, а также территориальному охвату деятельности.
Иванов добавил, что главная задача состоит в том, чтобы не допустить негативного влияния внешних факторов или недобросовестной конкуренции и защитить военную стройку от банкротства и ограничительных мер.
Замминистра уточнил, что Военно-строительная компания позволит довести до 60 процентов объем работ, выполняемых собственными силами. Завершить создание ВСК планируется в течение трех месяцев.