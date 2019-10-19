Раскрыта цель созданной по указу Путина военной компании

Минобороны назвало основную цель созданной по указу Путина военной компании

Военно-строительная компания (ВСК), созданная по указу президента Владимира Путина , призвана избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора. Об этом РБК рассказал заместитель министра обороны Тимур Иванов

По его словам, у Военно-строительной компании не будет аналогов в стране по объему функций и задач, а также территориальному охвату деятельности.

Иванов добавил, что главная задача состоит в том, чтобы не допустить негативного влияния внешних факторов или недобросовестной конкуренции и защитить военную стройку от банкротства и ограничительных мер.

Замминистра уточнил, что Военно-строительная компания позволит довести до 60 процентов объем работ, выполняемых собственными силами. Завершить создание ВСК планируется в течение трех месяцев.