Шойгу поздравил войска связи со 100-летним юбилеем

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих войск связи со 100-летним юбилеем и отметил самоотверженную работу военных связистов в Сирии

"Все мы помним из учебников истории о том, какое значение имела военная связь в особые периоды истории нашей страны. Без связи нет управления — это аксиома", — сказал Шойгу, открывая торжественное собрание в Центральном Академическом Театре Российской Армии.

Период становления войск связи пришелся на тяжёлый период Гражданской войны. Годы Великой Отечественной войны стали суровым экзаменом на зрелость для связистов, и они его с честью выдержали. Министр обороны отметил, что в годы ВОВ невероятными темпами внедрялось самое современное оборудование. За время войны более 300 связистов получили звание Героев Советского Союза, более 700 частей и подразделений были награждены государственными наградами и получили почетные звания.

"В настоящее время связисты с честью несут эту вахту и на далеких рубежах нашей Родины, и далеко за рубежом. Я имею в виду то, что сегодня происходит в Сирии. Не могу не отметить — наши связисты там работают с невероятной самоотдачей. Спасибо вам за эту работу", — сказал глава военного ведомства.

Сегодня военные связисты работают и в Арктике, и в Сирии, и на Дальнем Востоке, и на земле, и под землей, и в космосе. Они обеспечивают устойчивую работу всех органов управления, работу российского Военно-морского флота в дальней морской зоне, проведение стратегических учений.

В частности, глава военного ведомства отметил хорошую работу специалистов войск связи на прошедших недавно учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019".

"Для того, чтобы обеспечить слаженную работу Тихоокеанского флота, Северного флота, стратегической авиации нужна самая современная система связи. И эта система создана, и за это вам всем спасибо", — сказал министр обороны.

В целях улучшения управления войсками и объединения всех видов связи 20 октября 1919 года впервые создан центральный орган, ответственный за организацию связи — Управление связи Красной армии, на фронтах и армиях созданы управления связи, в дивизиях — отделы связи, в бригадах — отделения связи. Войска связи выделены в самостоятельные специальные войска. 20 октября считается днем образования войск связи Вооруженных сил России и отмечается как профессиональный праздник — День военного связиста.