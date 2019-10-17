Испанские Hercules выставят на продажу

Испанские Hercules будут выставлены на продажу

Министерство обороны Испании планирует выставить на продажу 10 транспортных самолетов C-130 до конца года, когда на авиабазу в Сарагосе прибудут два новых самолета Airbus A400M. Об этом сообщило несколько анонимных источников портала aviav.ru в Ejército del Aire (военно-воздушные силы).

В настоящее время у Ala (эскадры) 31 из Сарагосы на складе имеется 11 единиц Hercules в летном состоянии. Шесть из них — классические транспортные самолеты T.10 (5 штук C-130H и один C-130H-30) и пять заправщиков TK.10 (KC-130H).

Кроме того, на базе в Сарагосе размещены 5 штук А400М, с местными обозначениями T.23 / TK.23. Как указывалось ранее, к концу 2019 года их число увеличится до 7, а к 2020 году — до 10. В конечном итоге, к 2022 году Ala 31 получит 14 единиц A400M. Если правительство в Мадриде найдет дополнительные средства, в 2025–2030 годах планируется приобрести еще 13 A400M.

Заинтересованные в приобретении транспортных самолетов для гражданских применений могут обратиться за содействием к компании Cofrace Sarl.