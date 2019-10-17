В ДНР сбили беспилотник производства США

ДНР сбили беспилотник производства США, корректировавший огонь по поселку

БПЛА использовался украинскими военными для ведения воздушной разведки в районе населенного пункта Спартак.

Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ДНР сбили беспилотник ВСУ производства США , корректировавший огонь по поселку Спартак на северной окраине Донецка . Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Екатерина Габель со ссылкой на представителя НМ.

«За прошедшие сутки, профессиональными действиями наших военнослужащих уничтожен очередной БЛА типа "Фантом", который использовался боевиками 56-й бригады для ведения воздушной разведки в районе населенного пункта Спартак», — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Накануне украинские военные обстреляли поселок Старомихайловка, находящийся недалеко от Донецка. В результате пострадали 14 домов. Обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов, минометов и БМП со стороны Красногоровки, где стоят части ВСУ.