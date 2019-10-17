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ДНР сбили беспилотник производства США, корректировавший огонь по поселку 

ТК «Звезда» 1 час назад
В ДНР сбили беспилотник производства США
Фото: РИА Новости
БПЛА использовался украинскими военными для ведения воздушной разведки в районе населенного пункта Спартак.
Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ДНР сбили беспилотник ВСУ производства США, корректировавший огонь по поселку Спартак на северной окраине Донецка. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Екатерина Габель со ссылкой на представителя НМ.
«За прошедшие сутки, профессиональными действиями наших военнослужащих уничтожен очередной БЛА типа "Фантом", который использовался боевиками 56-й бригады для ведения воздушной разведки в районе населенного пункта Спартак», — заявил представитель Народной милиции ДНР.
Накануне украинские военные обстреляли поселок Старомихайловка, находящийся недалеко от Донецка. В результате пострадали 14 домов. Обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов, минометов и БМП со стороны Красногоровки, где стоят части ВСУ.
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Армия , В мире , Оружие , Донецк , США
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