Замглавы Генштаба ВС РФ подозревают в крупном мошенничестве

Отмечается, что своей вины Арсланов не признал. Как пишет агентство со ссылкой на «Комменсант», генерал проходит по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. Вместе с ним в этом деле фигурирует начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.

Им предъявлено обвинение в совершении ряда хищений денежных средств при исполнении госконтрактов. По данным следствия, общий ущерб от их действий превысил 1 млрд рублей.