Горбачев допустил возможность ядерной войны

Михаил Горбачев допустил возможность начала ядерной войны

Ядерная война может начаться из-за случайности. Такого мнения придерживается экс-руководитель СССР Михаил Горбачев

«Пока существует ядерное оружие, ничего исключать нельзя. Случайность, технический сбой, а может быть, и ошибка человека — кто знает, что может произойти», — заявил Горбачев в интервью «Известиям».

При этом экс-глава СССР подчеркнул, что считает ядерную войну недопустимой, а того, кто может ее начать, — безумцем.

Горбачев уточнил, что призвал Нобелевских лауреатов обратиться к лидерам ведущих государств с призывом вернуться к переговорам о сокращении и уничтожении ядерных арсеналов.

Экс-лидер государства подчеркнул, что «в свое время» он вместе с американским президентом Рональдом Рейганом инициировал процесс, «благодаря которому к сегодняшнему дню демонтировано и уничтожено 85% запасов времен холодной войны».

Бывший президент СССР также обратился к тем, кто «поет дифирамбы ядерному оружию» и считает, что оно спасло мир от войны.