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Михаил Горбачев допустил возможность начала ядерной войны 

Ura.Ru 20 минут назад
Горбачев допустил возможность ядерной войны
Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)
Ядерная война может начаться из-за случайности. Такого мнения придерживается экс-руководитель СССР Михаил Горбачев.
«Пока существует ядерное оружие, ничего исключать нельзя. Случайность, технический сбой, а может быть, и ошибка человека — кто знает, что может произойти», — заявил Горбачев в интервью «Известиям».
При этом экс-глава СССР подчеркнул, что считает ядерную войну недопустимой, а того, кто может ее начать, — безумцем.
Горбачев уточнил, что призвал Нобелевских лауреатов обратиться к лидерам ведущих государств с призывом вернуться к переговорам о сокращении и уничтожении ядерных арсеналов.
Экс-лидер государства подчеркнул, что «в свое время» он вместе с американским президентом Рональдом Рейганом инициировал процесс, «благодаря которому к сегодняшнему дню демонтировано и уничтожено 85% запасов времен холодной войны».
Бывший президент СССР также обратился к тем, кто «поет дифирамбы ядерному оружию» и считает, что оно спасло мир от войны.
«По крайней мере однажды оно поставило мир на грань самоуничтожения. Я имею в виду Карибский кризис. Все висело на волоске. Нельзя об этом забывать!» — подытожил Горбачев.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Михаил Горбачев , Рональд Рейган , газета "Известия"
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