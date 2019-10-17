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Опубликованы кадры вылетов Ту-95МС на учениях «Гром-2019» 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Гром-2019»: опубликованы кадры вылетов Ту-95МС
Фото: ТК «Звезда»
Вылеты осуществили экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил. Выполнены практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах «Пембой» в Республике Коми и «Кура» на Камчатке.
«Звезда» публикует эксклюзивные кадры командно-штабных учений «Гром-2019». К масштабным мероприятиям привлечены около 12 тысяч солдат и офицеров.
Кроме того, в учении будут задействованы 213 пусковых установок Стратегических ядерных сил, более сотни самолетов и вертолетов а также полтора десятка надводных кораблей, пять подлодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки осуществили пуски баллистических ракет по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области, а корабли Северного флота и Каспийской флотилии «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей поразили цели на берегу.
Расчет «Ярсов» с космодрома «Плесецк» выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону «Кура» на Камчатке.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Республика Коми
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