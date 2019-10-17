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Лукашенко отправит военных в Ливан 

News.ru 1 час назад
Лукашенко отправит военных в Ливан
Фото: РИА Новости
Между министерствами обороны Белоруссии и Италии подписано техническое соглашение о сотрудничестве в составе миссии Временных сил ООН в Ливане. При этом численность белорусского контингента в данной миссии увеличится.
Стороны подписали Техническое соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Итальянской Республики о сотрудничестве в рамках совместного участия в миссии Временных сил ООН в Ливане, — сообщили в Минобороны Белоруссии.
Как писал News.ru, Казахстан получил право на подготовку миротворцев государств — участников ООН для участия в международных миссиях. Займётся этой работой учебный центр «Партнёрство во имя мира». Учреждение получило соответствующий сертификат для проведения курсов «Защита гражданского населения» и «Штабные офицеры ООН». В октябре 2018 года Казахстан впервые отправил 120 миротворцев в состав Временных сил ООН в Ливане.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Политика , СНГ , ООН , Италия , Ливан
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