Лукашенко отправит военных в Ливан

Между министерствами обороны Белоруссии Италии подписано техническое соглашение о сотрудничестве в составе миссии Временных сил ООН Ливане . При этом численность белорусского контингента в данной миссии увеличится.

Стороны подписали Техническое соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Итальянской Республики о сотрудничестве в рамках совместного участия в миссии Временных сил ООН в Ливане, — сообщили в Минобороны Белоруссии.

Как писал News.ru, Казахстан получил право на подготовку миротворцев государств — участников ООН для участия в международных миссиях. Займётся этой работой учебный центр «Партнёрство во имя мира». Учреждение получило соответствующий сертификат для проведения курсов «Защита гражданского населения» и «Штабные офицеры ООН». В октябре 2018 года Казахстан впервые отправил 120 миротворцев в состав Временных сил ООН в Ливане.