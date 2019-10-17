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Польша заметила мощь армии России 

News.ru 1 час назад
В Польше заметили военную мощь России
Фото: Соцсети
Польский институт международных отношений (PISM) выпустил статью, в которой говорится, что проводимые Россией военные учения показывают её значительно возросший военный потенциал. Речь, по всей видимости, идёт о тренировках «Центр-2019».
На материал, вышедший 1 октября, обратил внимание RT. Подготовившие заметку аналитики указывают, что хотя во время манёвров не испытывались новые решения или вооружения, но Россия также доказала, что «обладает достаточным потенциалом для защиты своих интересов в Арктике». В PISM подчеркнули, что растущие российские боевые возможности должны учитываться НАТО при планировании своей обороны.
Опрошенные RT политологи считают, что Варшава специально использует тему «российской агрессии». Польше это нужно для обоснования больших трат на оборону, в том числе на закупку американского вооружения, отметили они.
Главные российские учения года «Центр-2019» прошли с 16 по 21 сентября. Военные манёвры длились пять дней, с 16 по 21 сентября. В них приняли участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники и 600 летательных аппаратов. Для некоторых этапов были задействованы полигоны стран-партнёров, в совместных учениях приняли участие вооружённые силы России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
22 сентября стало известно, что во время высадки подразделений 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной Свирской дивизии у двух БМД-2 (боевая машина десанта) не сработали парашютные системы, писал News.ru.
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Армия , Войска , Оружие , НАТО , Польша
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