«Гром-2019»: что показали Путину

Путин провел учения «Гром-2019» из центра управления обороной

Российские вооруженные силы провели пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений "Гром-2019". Маневрами руководит Верховный главнокомандующий Владимир Путин , сообщает агентство РИА Новости.

В частности, стратегические ракетоносцы Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по мишеням на полигонах в Коми и на Камчатке.

Кроме того, с военного космодрома "Плесецк" стартовала межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Боевой блок МБР попал в цель на полигоне "Кура".