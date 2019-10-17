«Гром-2019»: что показали Путину

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Путин провел учения «Гром-2019» из центра управления обороной 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Российские вооруженные силы провели пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений "Гром-2019". Маневрами руководит Верховный главнокомандующий Владимир Путин, сообщает агентство РИА Новости.
В частности, стратегические ракетоносцы Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по мишеням на полигонах в Коми и на Камчатке.
Кроме того, с военного космодрома "Плесецк" стартовала межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Боевой блок МБР попал в цель на полигоне "Кура".
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 17 октября Владимир Путин будет руководить учениями "Гром-2019" из Национального центра управления обороной в Москве.
Напомним, масштабные стратегические командно-штабные маневры "Гром-2019" стартовали 16 октября. В них участвуют 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, 15 боевых кораблей и 5 стратегических подлодок.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Дмитрий Песков , Владимир Путин , НЦУО РФ , РВСН
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