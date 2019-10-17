В России представлен новый боевой робот

В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер»

На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказали в компании-разработчике НПО "Андроидная техника", она предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.

На презентации "Маркер" продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в условиях городской застройки и на пересеченной местности.

Этот проект, который "Андроидная техника" ведет совместно с Фондом перспективных исследований , стартовал в марте 2018 года. Уже созданы две гусеничные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотников.

На модуль полезной нагрузки можно установить сразу два комплекса вооружений и применять независимо друг от друга. Модуль с БЛА обеспечивает запуск в автономном режиме многочисленной группы дронов, каждый из которых может выполнять задачи как совместно, так и индивидуально.