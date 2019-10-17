Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер» 

РИА Новости 2 часа назад
В России представлен новый боевой робот
Фото: РИА Новости
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказали в компании-разработчике НПО "Андроидная техника", она предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.
На презентации "Маркер" продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в условиях городской застройки и на пересеченной местности.
Этот проект, который "Андроидная техника" ведет совместно с Фондом перспективных исследований, стартовал в марте 2018 года. Уже созданы две гусеничные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотников.
На модуль полезной нагрузки можно установить сразу два комплекса вооружений и применять независимо друг от друга. Модуль с БЛА обеспечивает запуск в автономном режиме многочисленной группы дронов, каждый из которых может выполнять задачи как совместно, так и индивидуально.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Армия , Фонд перспективных исследований , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган выбросил письмо Трампа
Эрдоган выбросил письмо Трампа143
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100207
На орбите Земли обнаружили неизвестные объекты
На орбите Земли обнаружили неизвестные объекты21
Звезда «Улиц разбитых фонарей» может пойти под суд
Звезда «Улиц разбитых фонарей» может пойти под суд
Турция обвинила Сирию в использовании запрещенного оружия
Турция обвинила Сирию в использовании запрещенного оружия
Видео
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение