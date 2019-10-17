«Валькирию» спрячут в стандартный контейнер

Американский беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie допускает размещение в стандартный контейнер вместе с выдвижной рельсовой пусковой установкой.

Very cool to see the Kratos XQ-58A containerized launching system @AUSAorg #AUSA2019. First test vehicle flew three times for USAF before bad landing. Developed in partnership with @AFResearchLab. pic.twitter.com/rpPwNr9PnT— James Drew (@StrikeWriter) 16 октября 2019 г. Транспортировка XQ-58A Valkyrie в стандартном контейнере, вмещающем выдвижную пусковую установку, освобождает военных от необходимости использования взлётно-посадочных полос для запуска беспилотника и облегчает его доставку практически в любой район планеты. К тому же применение универсальной многооборотной тары усложняет определение потенциальным противником её содержимого.

Перспективный американский беспилотный летательный аппарат «Валькирия» предназначен для использования в качестве беспилотного ведомого для пилотируемых истребителей. После третьего полёта он не смог вернуться на землю: в условиях сильного приземного ветра возникла неисправность системы посадки и аппарат получил повреждения. XQ-58A использует систему посадки из парашюта и надувных подушек.

Впрочем, полёт признали успешным: «Валькирия» провела в воздухе 90 минут, отработав полётное задание и превысив показатели скорости и высоты по сравнению с предыдущими испытаниями. ВВС США намерены приобрести несколько XQ-58A, которые будут использовать в качестве беспилотных ведомых для истребителей. Дрон способен нести вооружение массой 272 кг на высоте до 13,7 км.