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«Валькирию» спрячут в стандартный контейнер 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
«Валькирию» спрячут в стандартный контейнер
Фото: Популярная механика
Американский беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie допускает размещение в стандартный контейнер вместе с выдвижной рельсовой пусковой установкой.
Транспортировка XQ-58A Valkyrie в стандартном контейнере, вмещающем выдвижную пусковую установку, освобождает военных от необходимости использования взлётно-посадочных полос для запуска беспилотника и облегчает его доставку практически в любой район планеты. К тому же применение универсальной многооборотной тары усложняет определение потенциальным противником её содержимого.
Перспективный американский беспилотный летательный аппарат «Валькирия» предназначен для использования в качестве беспилотного ведомого для пилотируемых истребителей. После третьего полёта он не смог вернуться на землю: в условиях сильного приземного ветра возникла неисправность системы посадки и аппарат получил повреждения. XQ-58A использует систему посадки из парашюта и надувных подушек.
Впрочем, полёт признали успешным: «Валькирия» провела в воздухе 90 минут, отработав полётное задание и превысив показатели скорости и высоты по сравнению с предыдущими испытаниями. ВВС США намерены приобрести несколько XQ-58A, которые будут использовать в качестве беспилотных ведомых для истребителей. Дрон способен нести вооружение массой 272 кг на высоте до 13,7 км.
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Армия , Оружие
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