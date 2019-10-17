Коалиция США вновь ударила по Сирии

Коалиция США ударила по складу боеприпасов в Сирии

Полковник ВС США Майлс Кэггинс сообщил, что американские военные нанесли удар по своим складам с боеприпасам в САР.

ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США нанесли удар по оставленным после отвода войск собственным боеприпасам в Сирии . Об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

По его словам, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли с базы, 16 октября самолеты коалиции ударили по складу.

«Два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования», — написал Кэггинс.

Отмечается, что Соединенные Штаты пошли на такой шаг, чтобы другие силы не смогли использовать американские ресурсы.

Президент США Дональд Трамп 15 октября подтвердил, что американские военные покинули районы проведения операции.

Тем временем, в конгрессе Соединенных Штатов приняли резолюцию с неодобрением распоряжения президента Трампа о выводе американских военнослужащих с сирийской территории.