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У западной границы России разместили новейшие истребители 

Российская Газета 41 минуту назад
У границы России разместили новейшие истребители
Фото: РИА Новости
Три новых истребителя Су-35С вошли в состав авиаполка в Тверской области.
Экипажи перегнали самолеты с авиазавода в Космомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования Хотилово. Протяженность маршрута составила более девяти тысяч километров, истребители совершили три промежуточных посадки для дозаправки.
— Истребители Су-35С заменят устаревшие виды авиатехники. Перед получением новых самолетов экипажи прошли переобучение, — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
Авиаполк в Тверской области входит в состав Ленинградской армии ВВС и ПВО. До сих пор на вооружении части стояли истребители Су-27 и высотные перехватчики МиГ-31. Ранее на Су-35С был перевооружен истребительный авиаполк в Карелии.
Су-35С — сверхманевренный сверхзвуковой истребитель поколения 4++. Считается лучшим в своем классе.
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Армия , Оружие , Тверская Область
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