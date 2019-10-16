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Путин заявил о необходимости диверсификации производства в ОПК 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Путин ждет диверсификации производства в ОПК
Фото: РИА Новости
Предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть направлены на решение задач, связанных с диверсификацией, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу еще раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства", — заявил Путин на совещании о программе финансового оздоровления организаций ОПК.
Президент предложил участникам совещания обсудить сформулированные ими предложения в этой сфере.
"Я хорошо помню, что у нас было несколько вариантов", — добавил он.
Участие в совещании принимают первый зампредседателя правительства РФ Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
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Армия , Политика , Сергей Шойгу , Антон Силуанов , Юрий Борисов , Эльвира Набиуллина , Сергей Чемезов , Денис Мантуров , Андрей Белоусов , Максим Орешкин , Владимир Путин , Министерство обороны , Минпромторг , Ростех , Правительство РФ , Центральный банк России
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