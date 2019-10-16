Армия Сирии вошла в Ракку

Армия Сирии вошла в Ракку впервые за пять лет. Об этом РИА Новости рассказал осведомленный собеседник.

Ракка — город на севере Арабской республики. В 2014 году он, как сообщал «Рамблер», был захвачен боевиками запрещенного в России «Исламского государства», в 2017-м — освобожден «Сирийскими демократическими силами» и силами международной коалиции.

Сегодня, по словам военно-полевого источника РИА Новости, в Ракку вошли передовые отряды правительственной армии Сирии. Там они установили свои наблюдательные пункты.

Ранее сирийская армия вошла в другой город на севере Арабской республики, Манбидж. Он был захвачен местной оппозицией в 2012-м, «Исламским государством» — в 2014-м, освобожден «Сирийскими демократическими силами» — в 2016-м.

Успехи сирийской правительственной армии наимеют место на фоне проведения Турцией на севере страны военной операции против курдов. Власти республики сочли ее агрессией и направили на север войска для противодействия турецким военным.