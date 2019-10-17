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Пенс: США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 16 39 минут назад
США и Турция приняли решение по Сирии
Фото: Reuters
Вице-президент Соединенных Штатов отметил, что Турция окончательно завершит военную операцию после отвода курдских формирований.
Вице-президент США Майк Пенс завил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре стороны достигли договоренности и прекращении огня в Сирии.
«Турция прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов», — цитирует Пенса РИА Новости.
Вице-президент Соединенных Штатов отметил, что Турция окончательно завершит военную операцию после отвода курдских формирований.
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Армия , В мире , США , Реджеп Эрдоган , Майк Пенс , РИА Новости , Сирия , Турция
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