США и Турция приняли решение по Сирии

Вице-президент Соединенных Штатов отметил, что Турция окончательно завершит военную операцию после отвода курдских формирований.
Вице-президент США Майк Пенс завил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре стороны достигли договоренности и прекращении огня в Сирии.
«Турция прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов», — цитирует Пенса РИА Новости.
Вице-президент Соединенных Штатов отметил, что Турция окончательно завершит военную операцию после отвода курдских формирований.