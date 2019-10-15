Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии

«Эрдоган предупреждал в принципе всех о том, что они собираются проводить операцию, что цель операции — борьба с террористическими группировками в его понимании. Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии», — передает его слова ТАСС.

При этом дать прогноз по срокам завершения операции Лаврентьев затруднился.

Он снова напомнил позицию Москвы , согласно которой на границе Сирии с Турцией должны находиться только сирийские войска. По его словам, именно это было бы лучшей гарантией защиты от угрозы терактов, которые исходят из Сирии для Турции.

Также Лаврентьев сообщил, что Дамаску удалось договориться с курдами о допуске сирийских войск на некоторые территории, которые контролируются ими на севере страны. По его словам, это стало основной договоренностью.

В то же время он заметил, что очень сложно говорить, будет ли расширена подконтрольная Дамаску территория на севере Сирии. По его словам, по Аданскому соглашению от 1998 года турецкие войска могут заходить на территорию Сирии до 5 км для борьбы с боевиками действовавшей тогда Курдской рабочей партией

«Но, опять же: заходить с турецкой территории, но не находиться постоянно на территории Сирии. Мы против того, чтобы на постоянной основе турецкие войска находились на территории Сирии», — заметил Лаврентьев.

До этого он говорил, что военная операция Анкары может нарушить межконфессиональный баланс на севере Сирии. По его словам, Россия всегда считала неприемлемой военную операцию и не поддерживала ввод подразделений Турции.

Представители официального Дамаска и курдов проводили переговоры на российской базе в Хмеймиме.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн и населенный пункт Сулук на северо-востоке провинции Ракка. После этого турецкие войска направились в сторону Манбиджа, однако его заняли сирийские правительственные войска.