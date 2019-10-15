Швеция прекращает экспорт продукции ВПК в Турцию

Швеция отозвала разрешение на экспорт продукции ВПК в Турцию

Швеция отзывает разрешение на экспорт продукции военно-промышленного комплекса в Турцию в связи с военной операцией в Сирии , заявила во вторник шведская Инспекция по стратегическим продуктам (ISP).

"Пятнадцатого октября 2019 года Инспекция отзывает все действующие разрешения на экспорт военной техники и продукции в Турцию", — говорится в официальном заявлении ведомства.

По данным ISP, в 2018 году Швеция поставила Турции продукцию ВПК на сумму в 300 миллионов крон (около 30 миллионов евро). Отмечается, что это рекордно высокий показатель. При этом, как дополняется в пресс-релизе, новых разрешений в 2019 и 2018 годах выдано не было, все сделки, по которым до недавнего времени осуществлялись поставки, были заключены в 2017 году.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.