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Швеция отозвала разрешение на экспорт продукции ВПК в Турцию 

РИА Новости 2 часа назад
Швеция прекращает экспорт продукции ВПК в Турцию
Фото: Reuters
Швеция отзывает разрешение на экспорт продукции военно-промышленного комплекса в Турцию в связи с военной операцией в Сирии, заявила во вторник шведская Инспекция по стратегическим продуктам (ISP).
"Пятнадцатого октября 2019 года Инспекция отзывает все действующие разрешения на экспорт военной техники и продукции в Турцию", — говорится в официальном заявлении ведомства.
По данным ISP, в 2018 году Швеция поставила Турции продукцию ВПК на сумму в 300 миллионов крон (около 30 миллионов евро). Отмечается, что это рекордно высокий показатель. При этом, как дополняется в пресс-релизе, новых разрешений в 2019 и 2018 годах выдано не было, все сделки, по которым до недавнего времени осуществлялись поставки, были заключены в 2017 году.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция , Швеция
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